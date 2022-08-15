Адель рассказала о планах на личную жизнь

Британская певица Адель появилась на двух обложках Elle и призналась, что хочет выйти замуж во второй раз и родить еще детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Адель стала новой героиней двух свежих номеров журнала Elle: американского и британского. Певица появилась сразу на двух обложках изданий и приняла участие в фотосъемке.

На обложке сентябрьского номера Elle US Адель предстала в переработанной шубе. Для октябрьского Elle UK певица позировала в светлом пальто. Обе съемки стилизовал Джордж Кортина, а фотографом для обеих выступил Марио Сорренти.

В интервью Адель рассказала об отношениях с Полом Ричем, вместе с которым они в мае этого года переехали в новый особняк стоимостью $58 млн в Лос-Анджелесе.

«Я никогда не была так сильно влюблена. Я одержима им. Я определенно хочу еще детей», — рассказала певица.

Адель добавила, что не помолвлена, но хотела бы выйти замуж вновь.