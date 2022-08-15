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40 минут назад

«Просто огонь»: 55-летняя Елена Воробей похвасталась фигурой в купальнике

Letidor.ru

Актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, пародистка Елена Воробей приехала на гастроли в Геленджик. Знаменитость совмещает работу и отдых на море. Артистка решила показать, как подготовилась к пляжному сезону. Елена Воробей опубликовала в соцсетях фото в белом купальнике. Поклонники восхитились фигурой знаменитости и отметили, что занятия звезды в тренажерном зале не прошли даром.

55-летняя Елена Воробей похвасталась фигурой в купальнике
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Иду принимать солнечные ванны»,
— написала пародистка.

Letidor.ru

«Лена, вы просто огонь», «Лена, какая вы красавица », «Прекрасно выглядите, Елена », Вот это да », «Очень красивая!», «Лена, у вас великолепная генетика!», «Какая вы молодец, круто выглядите», — комментируют подписчики.

Напомним, у Елены Воробей есть дочь София. Девочка появилась на свет в 2003 году. Артистка только в 2017 году рассказала об отце своего ребенка. К сожалению, папы Софии не стало, когда ей было 11 лет. Игорь Константинович занимался бизнесом в Санкт-Петербурге. За его жизнь Елена Воробей боролась до конца. Супруга бизнесмена, которая родила ему двоих сыновей, сама обратилась за помощью к артистке. Но врачи не смогли спасти Игоря.

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