Солистка дуэта #2Маши провела в реанимации 9 дней

Солистка дуэта #2Маши Маша Шейх попала в реанимацию после черепно-мозговой травмы. Там девушка провела девять дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

Девушка рассказала в социальных сетях, что она находилась всего в одном шаге от комы:

"Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо. Тот период, который я пережила сейчас, — самое страшное и тяжелое время в моей жизни".

Представитель звезды поделился с изданием подробностями произошедшего. Так, по его словам, Шейх потеряла сознание во время прогулки по Санкт-Петербургу, вследствие чего ударилась головой. Он также отметил, что за день до этого девушка отравилась арбузом. Но что именно стало причиной потери сознания — неизвестно.