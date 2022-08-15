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3 часа назад

Лена Перминова высказалась об изменах

Super.ru

Модель и мама четверых детей Лена Перминова чем дальше, тем откровеннее со своими подписчиками в запрещенной сети. Девушка обсуждает любые насущные темы, спрашивает совета и сама регулярно в чем-нибудь признается. То расскажет, что делала пластическую операцию по уменьшению груди, то покажет высыпания на лице, то пожалуется, что уж очень сложно ей дается ведение телеграм-канала: мол, совершенно непонятно, дублировать контент из Инстаграма (запрещен в РФ) или делать совершенно другой. На днях же Перминова просто огорошила подписчиков своей откровенностью: сказала, что она могла бы простить измену и, более того, уже прощала. И добавила, что, когда любишь, такое возможно. Конкретики, разумеется, никакой. В общем, мы думаем так: Телеграм Телеграмом, а Инстаграм с его занимательной рубрикой «вопрос-ответ» вы уж, Лена, не покидайте, пожалуйста.

Лена Перминова высказалась об изменах
Фото: Super.ruSuper.ru
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