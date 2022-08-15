Белла Хадид показала, как тренируется в спортзале

Топ-модель Белла Хадид показала, какие тренировки помогают ей всегда быть в форме. Фотографии из спортзала появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

25-летняя Белла Хадид тренируется ежедневно минимум по 2-3 часа, отдавая предпочтение интенсивным тренировкам с персональным тренером. 14 августа модель выложила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) несколько фотографий и видео из спортзала Gotham Gym в Нью-Йорке. На снимках Хадид, одетая в облегающий спортивный топ, шорты и укороченную толстовку, сначала делает растяжку, затем подтягивается на турнике и выполняет приседания, после чего приступает к упражнениям для укрепления мышц спины.