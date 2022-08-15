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2 часа назад

Милли Бобби Браун будет учиться на социального работника

Газета.Ru

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун поступила в университет Пердью в Индиане (США). Как рассказала 18-летняя актриса в интервью изданию Allure, она будет учиться онлайн.

Милли Бобби Браун будет учиться на социального работника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Милли Бобби Браун уточнила, что будет учиться на социального работника, «чтобы узнать, как устроена эта система и как помогать молодым людям».

Действие сериала «Очень странные дела», прославившего Милли Бобби Браун, также разворачивается в штате Индиана.

С 2018 года актриса является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Милли Бобби Браун также пожаловалась, что однажды кастинг-директор довел ее до слез, заявив, что она не сможет сделать успешную карьеру в кино из-за того, что выглядит старше своих лет.

«Сперва мне казалось, что это даже круто — казаться старше. Но после слов уважаемого кастинг-директора, который заявил обратное, я чувствовала себя ужасно», — призналась Браун.

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