Мадонна попросила фанатов прислать ей подарки на 64-летие

Певица Мадонна выложила серию снимков в полупрозрачном корсете и попросила у подписчиков подарки на свое 64-летие. Фотографии были опубликованы в соцсетях поп-звезды.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Американская поп-исполнительница обратилась к подписчикам своего Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) с просьбой прислать ей подарки ко дню рождения. Накануне 64-летия Мадонна опубликовала в сторис несколько фотографий, на которых она позирует в черном полупрозрачном корсете, из-под которого выглядывает кружевной бюстгальтер. Звезда дополнила образ чулками, лакированными туфлями на высоком каблуке и большим количеством массивных украшений.

«Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.