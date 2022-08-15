Мадонна попросила фанатов прислать ей подарки на 64-летие

Певица Мадонна выложила серию снимков в полупрозрачном корсете и попросила у подписчиков подарки на свое 64-летие. Фотографии были опубликованы в соцсетях поп-звезды.
Американская поп-исполнительница обратилась к подписчикам своего Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) с просьбой прислать ей подарки ко дню рождения. Накануне 64-летия Мадонна опубликовала в сторис несколько фотографий, на которых она позирует в черном полупрозрачном корсете, из-под которого выглядывает кружевной бюстгальтер. Звезда дополнила образ чулками, лакированными туфлями на высоком каблуке и большим количеством массивных украшений.
«Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.
63-летняя Мадонна регулярно делится с подписчиками своих соцсетей откровенными фотографиями и видео. Так, в начале августа певица устроила фотосессию в постели: Мадонна надела олимпийку и треники с тугим корсетом и высокими сапогами на шнуровке, которые дополнила большим количеством украшений и аксессуаров.