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2 часа назад

Мадонна в кружевном корсете попросила фанатов прислать ей подарки на 64-летие

Газета.Ru

Певица Мадонна выложила серию снимков в полупрозрачном корсете и попросила у подписчиков подарки на свое 64-летие. Фотографии были опубликованы в соцсетях поп-звезды.

Мадонна попросила фанатов прислать ей подарки на 64-летие
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Американская поп-исполнительница обратилась к подписчикам своего Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) с просьбой прислать ей подарки ко дню рождения. Накануне 64-летия Мадонна опубликовала в сторис несколько фотографий, на которых она позирует в черном полупрозрачном корсете, из-под которого выглядывает кружевной бюстгальтер. Звезда дополнила образ чулками, лакированными туфлями на высоком каблуке и большим количеством массивных украшений.

«Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.

63-летняя Мадонна регулярно делится с подписчиками своих соцсетей откровенными фотографиями и видео. Так, в начале августа певица устроила фотосессию в постели: Мадонна надела олимпийку и треники с тугим корсетом и высокими сапогами на шнуровке, которые дополнила большим количеством украшений и аксессуаров.

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