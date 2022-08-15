Елизавета II поздравила дочь принцессу Анну с 72-летием

Королева поздравила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Stories дочь, принцессу Анну, которая сегодня празднует 72-й день рождения. Об этом пишет Daily Mail.
В официальном аккаунте Букингемского дворца в социальной сети был размещен снимок принцессы Анны. Фото было сделано в мае этого года, когда дочь королевы принимала гостей на садовой вечеринке Ассоциации Not Forgotten («Не забытые»).
«Поздравляем принцессу с днем рождения!» — гласила подпись.
Ее Величество была не единственной королевской особой, которая поздравила принцессу Анну с днем рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже поделились поздравлениями в Instagram. Они опубликовали фото, сделанное в июле этого года на фестивале Cazoo Derby в Суррее.
«Поздравляем принцессу с днем рождения!» — написали они.
К поздравлениям присоединились брат именинницы, принц Чарльз, и его супруга Камилла.
Принцесса Анна родилась в Кларенс-хаусе 15 августа 1950 года. У нее двое детей: Зара Тиндал и Питер Филлипс.