«Красивый мальчик»: Петросян показал лицо маленького сына

Семейная жизнь создателя «Смехопанорамы» с молодой женой началась с громкого публичного скандала. Наученная горьким опытом Брухунова предпочитает теперь не афишировать личное, и оттого редкие кадры с ее супругом и сыном буквально «взрывают» социальные сети.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Провожать уходящее лето Брухунова и Петросян отправились в Турцию. С собой они взяли и маленького Вагана. Мальчику скоро исполнится 2,5 года и он уже вовсю наслаждается купанием в море с мамой и папой.

Наслаждающаяся семейным отдыхом Татьяна привычно публикует лишь снимки своих новых экстравагантных образов, а вот Евгений Ваганович решил поделиться с фанатами более трогательными и теплыми кадрами. В своем микроблоге в «Инстаграме*» (соцсети признана в РФ запрещенной) юморист опубликовал счастливое фото с единственным сыном.

На снимке 76-летний Петросян бережно держит на руках Вагана, который смеется и прижимается к его груди. Отец и сын одеты в одинаковые панамы в морском стиле. Подписчики наконец смогли получше рассмотреть лицо мальчика, который в полоборота повернут к камере. Многие сочли, что наследник артиста очень похож на него самого.

Экспресс газета