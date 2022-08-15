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2 часа назад

«На протяжении всей жизни»: Брухунова рассказала о неизлечимой болезни

Мария Иглина

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что страдает от варикоза. Подробнее о своей неизлечимой болезни девушка рассказала в социальных сетях.

Брухунова рассказала о неизлечимой болезни
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Так Брухунова рассказала, что обратилась к врачу, чтобы удалить вены. Но, по ее словам, после операции проблема так никуда и не ушла. Более того, все новые вены будут продолжать появляться на протяжении ее жизни.

Она также отметила, что старается контролировать свой недуг, занимаясь с флебологом:

"Осенью запланировано узи вен. А потом будем принимать решение о дальнейшем лечении".

Ранее пропавшая в горах Бузова вышла на связь.

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