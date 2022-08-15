Бывший муж Бородиной рассказал, почему не общается с дочерью

«Жду, когда она вырастет. А сын — мой самый первый друг, могу разговаривать с ним на любые темы. Ему 14 лет, рост уже 175 сантиметров — такой здоровый кабан. Если бы дети не были лучше родителей, не было бы прогресса. У них мало жизненного опыта, но есть вещи, которые они видят по-другому», — рассказал Омаров..