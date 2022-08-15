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1 час назад

Бывший муж Бородиной рассказал, почему не общается с дочерью

Газета.Ru

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил, почему редко встречается с дочерью Теоной. В беседе с психологом Юлией Никас он рассказал, что ему сложно наладить контакт с ребенком, сообщает «СтарХит».

Бывший муж Бородиной рассказал, почему не общается с дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бизнесмен отметил, что сложности возникают в связи с возрастом 6-летней Теоны.

«Жду, когда она вырастет. А сын — мой самый первый друг, могу разговаривать с ним на любые темы. Ему 14 лет, рост уже 175 сантиметров — такой здоровый кабан. Если бы дети не были лучше родителей, не было бы прогресса. У них мало жизненного опыта, но есть вещи, которые они видят по-другому», — рассказал Омаров..

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