Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

59-летняя Деми Мур снялась в купальнике цвета фуксии на яхте

Газета.Ru

Американская актриса Деми Мур опубликовала фото в розовом купальнике на яхте. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

59-летняя Деми Мур снялась в купальнике на яхте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

59-летняя Деми Мур выложила в личном блоге фотографию с отдыха. В кадре актриса предстала в раздельном купальнике оттенка фуксии, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках. Мур скрыла глаза за солнцезащитными очками, накинула на плечи желтую рубашку и позировала, стоя на яхте.

«Впитываю лето», — подписала она снимок.

В комментариях поклонники Деми Мур восхитились ее физической формой.

«Красивая леди», «Потрясающая», «Выглядишь фантастически», «Ты такая сексуальная», «Горячо», — писали интернет-пользователи.

У Деми Мур есть три дочери от актера Брюса Уиллиса, с которым она прожила в браке с 1987 по 2000 год: 33-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. В настоящее время актриса состоит в отношениях с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители