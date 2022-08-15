59-летняя Деми Мур снялась в купальнике на яхте

59-летняя Деми Мур выложила в личном блоге фотографию с отдыха. В кадре актриса предстала в раздельном купальнике оттенка фуксии, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках. Мур скрыла глаза за солнцезащитными очками, накинула на плечи желтую рубашку и позировала, стоя на яхте.

У Деми Мур есть три дочери от актера Брюса Уиллиса, с которым она прожила в браке с 1987 по 2000 год: 33-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. В настоящее время актриса состоит в отношениях с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее.