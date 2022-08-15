Нинидзе прокомментировала разрыв с Виторганом

«С какого момента люди стали судить о человек по его ленте. Неужели это так въелось в здоровые умы? Или это как бабушки у подъезда? Получается, если я выложу фотографию с Барашом, Ежиком или Нюшей, вы дружно присвоите мне новую удачную партию? Есть множество причин скрывать личную жизнь. Будь в ней все радужно или не очень — право лишь мое. И моя лента может качнуть вас в любую сторону, которую я захочу», - написала Нинидзе о наболевшем.