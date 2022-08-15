Нинидзе прокомментировала разрыв с Виторганом

31-летняя Нинидзе и 49-летний Виторган несколько лет считались одной из самых интересных пар нашего кинематографа. Оба из творческих семей, оба пережили непростые разводы, казалось, что вместе они обрели счастье и спокойствие. Под крылом Нино Виторган преобразился – похудел, просветлел взглядом и стал выглядеть ухоженным. Он искренне восторгался красотой возлюбленной, частенько публикуя ее фото и ласково именуя Ниношей.
Поклонники пары предполагали, что дело идет к свадьбе. Нино подружилась с детьми Виторгана и познакомила своего сына Александра с избранником. Однако все изменилось нынешней весной. Максим Эммануилович покинул страну и отправился на родину предков в Израиль.
Нинидзе, оставшаяся в России, впала в депрессию после отъезда любимого:
«Душа замерла, тонкая, хрупкая, ранимая. Смирно ждет, верит, любит…» - писала она в Сети.
Пытаясь вытащить себя из этого состояния, девушка даже меняла имидж, перекрасив волосы в розовый. Комментаторы под каждым опубликованным фото не устают задавать один и тот же вопрос, когда же будут кадры с Максимом? В конце концов, актриса решила высказаться на эту тему, но лишь оставила еще больше пищи для размышления.
«С какого момента люди стали судить о человек по его ленте. Неужели это так въелось в здоровые умы? Или это как бабушки у подъезда? Получается, если я выложу фотографию с Барашом, Ежиком или Нюшей, вы дружно присвоите мне новую удачную партию? Есть множество причин скрывать личную жизнь. Будь в ней все радужно или не очень — право лишь мое. И моя лента может качнуть вас в любую сторону, которую я захочу», - написала Нинидзе о наболевшем.