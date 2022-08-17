Дочь Заворотнюк раздает одежду своей матери

Поклонники в последнее время все серьезнее беспокоятся о здоровье больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Слухи об ухудшающемся самочувствии артистки укрепились после решения ее дочери Анны раздать одежду матери нуждающимся.

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«Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница»,

— приводит слова Анны портал «7Дней».

Не так давно 26-летняя девушка призналась, что состояние здоровья ее матери все еще очень плохое. Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием в окружении своих близких, которые надеются на скорое выздоровление артистки.

Ранее "СП" писала, что исследовательский холдинг «Ромир» провёл исследование, чтобы определить, кто из российских спортсменов пользуется наибольшим доверием россиян.