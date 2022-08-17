Дочь Заворотнюк раздает одежду своей матери

Поклонники в последнее время все серьезнее беспокоятся о здоровье больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Слухи об ухудшающемся самочувствии артистки укрепились после решения ее дочери Анны раздать одежду матери нуждающимся.
«Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница»,
— приводит слова Анны портал «7Дней».
Не так давно 26-летняя девушка призналась, что состояние здоровья ее матери все еще очень плохое. Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием в окружении своих близких, которые надеются на скорое выздоровление артистки.
Ранее "СП" писала, что исследовательский холдинг «Ромир» провёл исследование, чтобы определить, кто из российских спортсменов пользуется наибольшим доверием россиян.
Как сообщается, возглавил этот рейтинг хоккеист Александр Овечкин, на втором месте находится тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, замыкает тройку футболист Артем Дзюба.