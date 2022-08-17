58-летняя Лолита Милявская показала тело в купальнике

Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала тело в купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
58-летняя исполнительница поделилась роликом, в котором она запечатлена в слитном купальнике голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.
Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под публикацией.
«Красивая наша богиня морская в кадре!», «Лола, вы красивая», «Красотка, как и всегда!», «Шикарная женщина», «Дама — огонь!» — высказывались подписчики.