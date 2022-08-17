58-летняя Лолита Милявская показала тело в купальнике

Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала тело в купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

58-летняя исполнительница поделилась роликом, в котором она запечатлена в слитном купальнике голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.

Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под публикацией.