Доминик Джокер рассказал, о чем поспорил с Сосо Павлиашвили

Известный российский музыкант Доминик Джокер побывал в гостях у «Авторадио», где рассказал о творческих планах, о споре с коллегой Сосо Павлиашвили и, конечно, о семье.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Певец и продюсер Доминик Джокер выступил с живым концертом на «Авторадио» в шоу «Мурзилки Live», где презентовал сразу две свои новые композиции. В июле у артиста выстрелил трек «Если нет тебя», а уже в августе он запустил песню «На паузе лето».

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«За период вынужденного бездействия родилось огромное количество музыкальных идей. Теперь они начинают реализовываться».

Доминик вживую исполнил песню «На паузе лето». Сделать все идеально было очень важно для артиста, так что он даже воспользовался шпаргалкой.

«Это ее первое исполнение, — признался Джокер, доставая шпаргалку. — Обычно я не пою такие песни на концерте, тем более на таком важном. Я просто боюсь потеряться в тексте. Но эта была написана буквально за 4 дня мной совместно с замечательным саундпродюсером Алексом Колчином. Он сделал очень много треков и для Кати (супруга Джокера), и для меня. Почему она вышла в августе? Потому что мне хочется, чтобы мы с вами поставили это лето на паузу и хранили его в душе».

Ведущие также не упустили случая узнать, не поставил ли на паузу артист свой спор с Сосо Павлиашвили. Он пообещал в скором времени подробно ответить на этот вопрос и рассказал о деталях.

«В компании музыкантов как-то зашел спор по поводу того, что не существует узкопрофильных композиторов, саундпродюсеров. В принципе, каждый из них готов справиться практически с любым заданием. К примеру, я могу какую угодно песню написать, — поделился Джокер. — И Сосо меня вызвал на спор: сделать кавказскую свадебную песню на кавказский ритм. Это было трудно и сложно, но сейчас я уже нахожусь на финишной прямой».

Супруга артиста Екатерина Кокорина — прекрасная R&B-певица, поэтесса и композитор. Но в споре с Сосо помощь мужу не оказывала, в прямом эфире «Авторадио» артист особенно акцентировал на этом внимание.

«Думаю, что Катя гораздо быстрее с этим справилась бы, — подчеркнул Джокер, — но я как-то на себя это перетянул. Я обязательно все закончу и хочу выставить на всеобщее обозрение. Все-таки должен быть финал у этого спора. К тому же многие коллеги по цеху уже неоднократно спрашивали, интересовались, может я сдулся…»

Не менее откровенен певец был в разговоре о детях от первого брака. У Джокера два взрослых сына — Мартин и Маркус. Старший — перспективный фигурист, а младший серьезно увлекается музыкой. Певец гордится обоими.

«Марик сам принял решение поступать в академию имени Лядова. Он готовился все лето, — поделился артист. — Я ему говорю: «Марик, ну выйди погуляй, лето же». — «Нет, я должен подготовиться». Это его искреннее решение, и я его уважаю. Я очень благодарен ему за то, что он мои какие-то внутренние амбиции воплощает в себе».

Стоит напомнить, что сам Джокер не сразу стал музыкантом, изначально свой выбор он сделал в пользу мореходки и имеет звание Третий помощник капитана. Но артист вскоре понял, что это не его.

«Я уходил из школы вынужденно. Все мои друзья--товарищи решили идти в мореходку, и я пошел вместе с ними даже несмотря на то, что меня предупредили об очень серьезном конкурсе. У меня врожденная грамотность, а вот с математикой, вернее с физикой и химией, всегда были проблемы. Но единственный вопрос, который прозвучал на собеседовании «Сколько лет вашей бабушке?».

Это был тест на психологическую совместимость. Вот через такие тернии я и попал в мореходку». В консерваторию артист поступил параллельно с обучением в мореходке. И море не раз вставало на пути его музыкальной карьеры.

«На последнем курсе мореходки я поступил в консерваторию с диагнозом «Петь не будет никогда». Отучился только год и пришлось отложить обучение в консерватории, так как проходил практику после мореходки. Вначале не отпускали далеко от берега, работал в Портофлоте, потом на океанском спасателе «Гранит», после него на буксировщике, затем на сухогрузе походил и понял, что для всего этого нужно быть очень влюбленным в море, в данную профессию».

В кого же пошел старший сын? — Не скрывали своего удивления ведущие шоу «Мурзилки Live». В свое время была информация, что Мартин дошел до сборной Москвы по фигурному катанию.

«Я могу покататься на коньках, но только раз в жизни. Боюсь, если встану на коньки, то моя карьера закончится, — пошутил Джокер и в свою очередь поведал про изменения в карьере старшего сына. — Мартин вдруг в какой-то момент понял, что хочет быть парником, а не одиночником. Это очень серьезное решение для спортсмена — сменить специализацию на этапе подъема. Я тоже им горжусь».