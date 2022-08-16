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2 часа назад

Брухунова отметила схожесть сына с Петросяном

Мария Каткова

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чем ее сын Ваган похож на своего отца. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Брухунова отметила схожесть сына с Петросяном
Фото: СоцсетиСоцсети

Брухунова отвечала на вопросы подписчиков. Ее спросили, хотела бы она, чтобы Ваган был похож на отца, а супруга Петросяна отметила, что уже видит в Вагане некоторые черты родителя.

Она отметила, что у ее сына характер отца. Они похожи своей целеустремленностью и независимостью от мнения других людей. Она также выразила желание о том, чтобы ее ребенок был "человеком слова".

Сын у Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна родился в 2020 году. Мальчика назвали Ваганом. Свою беременность Татьяна скрывала, так как она проходила во время карантина, что породило много слухов о том, что мальчика родила не она. Однако позднее она опровергла все домыслы.

Ранее сообщалось, что Брухунова рассказала о неизлечимой болезни.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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