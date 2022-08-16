Бывший муж Кабо признался, что потерял все имущество после развода

Бывший супруг актрисы Ольги Кабо Николай Разгуляев столкнулся с потерей имущества после развода. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

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«Я банкрот. Все мое имущество было отдано в конкурсную массу. И назначен финансовый управляющий, которая всеми вопросами занимается. Имущество в счет покрытия долга продали», — рассказал бизнесмен. Также он объяснил, что экс-жена пытается отсудить половину денег, которые были выручены с продажи.

Разгуляев уточнил, что на самом деле Кабо судится с его кредитором и финансовым управляющим, а он выступает ответчиком только формально. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием сына Виктора. Однако из-за проблем с банкротством бизнесмен не помогает наследнику финансово.