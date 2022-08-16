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2 часа назад

Бывший муж Ольги Кабо признался, что потерял все имущество после развода

Газета.Ruиещё 2

Бывший супруг актрисы Ольги Кабо Николай Разгуляев столкнулся с потерей имущества после развода. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Бывший муж Кабо признался, что потерял все имущество после развода
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я банкрот. Все мое имущество было отдано в конкурсную массу. И назначен финансовый управляющий, которая всеми вопросами занимается. Имущество в счет покрытия долга продали», — рассказал бизнесмен. Также он объяснил, что экс-жена пытается отсудить половину денег, которые были выручены с продажи.

Разгуляев уточнил, что на самом деле Кабо судится с его кредитором и финансовым управляющим, а он выступает ответчиком только формально. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием сына Виктора. Однако из-за проблем с банкротством бизнесмен не помогает наследнику финансово.

Предприниматель сейчас проживает у друзей. Он рассказал, что кредиторы намерены забрать и загородный дом, который он с Кабо оформил на сына.

Звёзды,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,
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