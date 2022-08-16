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2 часа назад

Самойлова общается с детьми и прислугой по рации

Вести Подмосковья

Минувшую неделю жена рэпера Джигана Оксана Самойлова практически полностью выпала из соцсетей и ничем не делилась с подписчиками. Она недавно переехала в новый дом. Это большой особняк с лифтом. Россияне не понимали, как Самойловой удается раздавать поручения прислуге и звать детей к ужину.

Самойлова общается с детьми и прислугой по рации
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Все оказалось намного проще. Если обратить внимание на Оксану во время записи сторис, на ее поясе висит рация. Многие думали, что она будет пользоваться пейджером, но это не так удобно. Чтобы оперативно выходить на связь и не тратиться на телефонные счета, Оксана пользуется рацией.

Самойлова отправляет месседжи детям и прислуге, координирует всех, кто находится на территории ее дома. Интернет-пользователи удивлены, что Оксана довольна новым жильем. Она наверняка устает, когда просто ходит по своему дому. Кроме того, есть вопросы к дизайну особняка.

В новом доме не обходится без происшествий. На днях средняя и младшая дочери пары - Лея и Майя - застряли в лифте, расположенном в новом особняке. Пришлось вызывать спасателей. Те вытащили девочек из лифта. Дети очень испугались. Россияне сразу же стали писать, что Самойловой и Джигану продали проблемный дом.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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