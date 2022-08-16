Пригожин стал дедушкой во второй раз

Иосиф Пригожин, продюсер, стал дедушкой во второй раз. У его дочери Данаи родился сын. Об этом сообщает "СтарХит".

Дочь продюсера рассказала, что первым о беременности узнал ее муж. Спустя два месяца она рассказала маме, папе, отчиму и другим родным. Девушка отметила, что все были в восторге, а ее мама давно мечтала стать бабушкой.

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Также Даная рассказала о беременности. У нее не было токсикоза и не тянуло на необычные блюда. Сейчас она обеспокоена тем, как вернуться в форму после родов.

Даная родилась в первом браке Иосифа Пригожина с Еленой Соколовой. Первенцем в браке был сын продюсера Дмитрий.