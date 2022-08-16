Адель заявила, что пока не собирается замуж

Певица Адель в интервью Elle призналась, что пока не собирается выходить замуж за своего возлюбленного Рича Пола.
«Я просто счастлива. Да, мы могли бы пожениться, но пока не время. Я не помолвлена. Я просто люблю дорогие украшения»,
— посмеялась Адель
Она заверила, что черпает вдохновение для творчества из спокойной семейной жизни. Адель назвала себя «домохозяйкой и матриархом». По словам певицы, она крайне тяжело переживает отмену концертов в Лас-Вегасе. Исполнительница назвала произошедшее «худшим моментом в ее карьере».
Ранее Адель стала новой героиней двух свежих номеров журнала Elle: американского и британского. Певица появилась сразу на двух обложках изданий и приняла участие в фотосъемке.