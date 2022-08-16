Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Адель заявила, что пока не собирается замуж

Газета.Ru

Певица Адель в интервью Elle призналась, что пока не собирается выходить замуж за своего возлюбленного Рича Пола.

Адель заявила, что пока не собирается замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я просто счастлива. Да, мы могли бы пожениться, но пока не время. Я не помолвлена. Я просто люблю дорогие украшения»,

— посмеялась Адель

Она заверила, что черпает вдохновение для творчества из спокойной семейной жизни. Адель назвала себя «домохозяйкой и матриархом». По словам певицы, она крайне тяжело переживает отмену концертов в Лас-Вегасе. Исполнительница назвала произошедшее «худшим моментом в ее карьере».

Ранее Адель стала новой героиней двух свежих номеров журнала Elle: американского и британского. Певица появилась сразу на двух обложках изданий и приняла участие в фотосъемке.

Звёзды,Адель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители