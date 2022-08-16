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1 час назад

Актриса Агата Муцениеце получает роскошные знаки внимания от неизвестного поклонника

runews24.ru

33-летняя звезда кино Агата Муцениеце рассказала фолловерам, что, вернувшись домой, обнаружила у своего порога огромный букет роз. Однако таинственный поклонник актрисы пожелал остаться неизвестным и не приложил к цветам ни записки, ни открытки.

Муцениеце получает роскошные подарки от неизвестного поклонника
Фото: runews24.rurunews24.ru

Подарок от безымянного почитателя произвел на артистку благоприятное впечатление, по ее словам, Агата была заинтригована и сгорала от любопытства, пытаясь выяснить личность дарителя.

«Мне сегодня оставили такие прекрасные розы, представляете. Какие красивые! И это от анонима. Как такое может быть? Я же умру от любопытства», — написала актриса в соцсети.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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