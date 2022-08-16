Муцениеце получает роскошные подарки от неизвестного поклонника

33-летняя звезда кино Агата Муцениеце рассказала фолловерам, что, вернувшись домой, обнаружила у своего порога огромный букет роз. Однако таинственный поклонник актрисы пожелал остаться неизвестным и не приложил к цветам ни записки, ни открытки.
Подарок от безымянного почитателя произвел на артистку благоприятное впечатление, по ее словам, Агата была заинтригована и сгорала от любопытства, пытаясь выяснить личность дарителя.
«Мне сегодня оставили такие прекрасные розы, представляете. Какие красивые! И это от анонима. Как такое может быть? Я же умру от любопытства», — написала актриса в соцсети.