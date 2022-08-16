Сын Тодоренко и Топалова освоил новую профессию

Новоиспеченная мать Регина Тодоренко поделилась семейным видео. В ролике она показала, как Влад Топалов готовится к концерту в домашних условиях.

Фото: New Magazine New Magazine

“Когда муж готовится к концерту, а мы все у него стоим на голове”, – подписала забавное видело Регина.

Автором хоум-видео оказался старший сын пары Михаил. Популярная телеведущая похвасталась, что малыш уже в совершенстве освоил профессию оператора. В рилсе мальчик смешно лезет в кадр и танцует под папин аккомпанемент.

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апомним, недавно ведущая “Орел и решка” стала мамой во второй раз. Она не стесняясь демонстрирует подписчикам будни материнства. Популярная телеведущая уже показала и схватки, и роды, подробно рассказала о появлении малыша — Регина рожала в воде. Помогала девушке доула. Рядом с ней был не только супруг, но и трехлетний сын Тодоренко — Михаил. По словам звезды, она всегда мечтала, чтобы нового члена семьи они «встретили» все вместе, поэтому заранее подготовила Мишу к тому, что будет происходить, обернув все в форму игры. Теперь Тодоренко делится сокровенным о детях.

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