Женя Малахова отмечает важную дату

В середине февраля Женя Малахова впервые стала мамой. Малыш был долгожданным и очень желанным. Большую часть беременности актриса предпочитала скрывать и только, когда животик заметно вырос, девушка решила признаться, что ждет ребенка. Малахова с особым трепетом относилась к себе в ожидании малыша. Впрочем, о рождении нового члена семьи Женя тоже не спешила рассказывать. Спустя 2 недели после рождения сына, артистка решилась поделиться радостной новостью с публикой.

Фото: New Magazine New Magazine

New Magazine

Сыночка Женя до сих пор не показывает. В социальных сетях, если и появляются фотографии малыша, то лицо всегда скрыто. Крое того, знаменитость не афиширует имя первенца. В Сети девушка нежно называет сына Тигренком.

New Magazine

А накануне Малахова отмечала важную дату. Малышу исполнилось полгода. Вот уже полгода Женя Малахова мама. Певица очень довольна своим статусом, она все свое время проводит с маленьким сыном.

“Нам 6 месяцев! первая крутая дата. Это невероятно, что ты уже такой большой, такой смышленый и такой жизнерадостный! Спасибо тебе за все! Ты очень крутой!!!”, – написала в социальной сети артистка.

Она опубликовала новое фото с малышом, но также скрыла его лицо, показав только маленькие ножки.