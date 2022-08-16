Кончаловский поблагодарил Высоцкую за лучшую часть жизни

Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая 16 августа празднует день рождения. В этом году актрисе исполнилось 49 лет.
Режиссер трогательно поздравил жену, с которой вместе уже 24 года. На своей странице в соцсети он опубликовал совместную фотографию и небольшой текст.
«Нельзя воспринимать существование любимого человека рядом как данность. Его существование — это настоящее чудо… Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет…» — обратился Кончаловский к супруге.
В комментариях под постом Юлия Высоцкая оставила смайл в виде сердца. Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям, написав множество пожеланий.