Кончаловский поблагодарил Высоцкую за лучшую часть жизни

«Нельзя воспринимать существование любимого человека рядом как данность. Его существование — это настоящее чудо… Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет…» — обратился Кончаловский к супруге.