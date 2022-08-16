Солист "Корни" рассказал правду об отношениях с Алалыкиной

Певец Алексей Кабанов объяснил, какие на самом деле отношения у него сложились с Марией Алалыкиной, когда они оба были участниками музыкального проекта «Фабрика звезд». Зрители приписывали двум звездам роман, но правда сильно отличалась от той картины, которую живописали любители сплетен.
Комментарий Кабанова прозвучал двадцать лет спустя. Когда-то Мария и Алексей выступали дуэтом, и продюсеры шоу были сами заинтересованы в том, чтобы подогревать домыслы о романе. Теперь же артист утверждает, что действительно испытывал симпатию к юной певице, однако эти чувства были явно не взаимны.
«У меня не было ничего с Машей, я же был в отношениях, - сказал он в интервью для проекта «Фабрика с Яной Чу». - Она меня тихо ненавидела. С моей стороны была симпатия, а с ее точно нет».
Напомним, что после распада дуэта Кабанов выступал в составе группы «Корни». А Алалыкина некоторое время была частью коллектива «Фабрика». После Мария пропала с радаров. Она ушла из шоубиза, вышла замуж и вдарилась в ислам.