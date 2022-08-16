Солист "Корни" рассказал правду об отношениях с Алалыкиной

Певец Алексей Кабанов объяснил, какие на самом деле отношения у него сложились с Марией Алалыкиной, когда они оба были участниками музыкального проекта «Фабрика звезд». Зрители приписывали двум звездам роман, но правда сильно отличалась от той картины, которую живописали любители сплетен.

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Комментарий Кабанова прозвучал двадцать лет спустя. Когда-то Мария и Алексей выступали дуэтом, и продюсеры шоу были сами заинтересованы в том, чтобы подогревать домыслы о романе. Теперь же артист утверждает, что действительно испытывал симпатию к юной певице, однако эти чувства были явно не взаимны.

«У меня не было ничего с Машей, я же был в отношениях, - сказал он в интервью для проекта «Фабрика с Яной Чу». - Она меня тихо ненавидела. С моей стороны была симпатия, а с ее точно нет».