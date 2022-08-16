«Впервые воспылал к женщине – женился»

Муслим Магомаев не нашел счастья в первом браке. Супруга задушила артиста упреками.

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Народный артист СССР Муслим Магомаев пользовался невероятной популярностью у женщин. По слухам, у исполнителя хитов «Мелодия любви», «Элегия» и «Королева красоты» было множество романов. Между тем по-настоящему артист любил всего двух женщин – вторую супругу оперную диву Тамару Синявскую, с которой прожил 34 года, и единственную дочь Марину.

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Наследницу Муслиму Магомаеву родила первая супруга — Офелия Велиева. Артист и его избранница были однокурсниками в музыкальном училище. 19-летний Муслим женился тайно. Дело в том, что семьи жениха и невесты были категорически против этого брака. Бабушка Магомаева даже какое-то время прятала от него паспорт, чтобы он сдуру не обзавелся штампом в паспорте.

После бракосочетания Валиева привела Магомаева в дом своих родителей. Новоиспеченного зятя там встретили прохладно. Родня Офелии не верила, что у семьи есть будущее. Родственники девушки считали, что Муслим должен забыть о сцене, устроиться на нормальную работу и приносить домой деньги.

«Теща есть теща. Все получалось по закону семейных качелей. Очень скоро началось выяснение отношений. Мне надо было кормить нашу маленькую семью, пришлось срочно устраиваться на работу», - сетовал Магомаев.

Когда певец устроился в ансамбль и начал гастролировать, недовольство стала выказывать его супруга. Офелии не нравилось, что Муслим постоянно отсутствует. Устав от постоянных нотаций, Магомаев решил поставить точку в совместной жизни с Валиевой, но уйти не смог – стало известно, что она ждет ребенка. Появление дочери Марины еще больше усложнило ситуацию. Отношения супругов окончательно испортились, пара подала на развод.

Муслим Магомаев считал первый брак большой ошибкой, легкомыслием. В 18 лет, говорил вокалист, он «впервые воспылал к женщине», потерял голову и выдал первую реакцию – «надо жениться».

«Но я благодарен тем временам — наш недолгий брак, он длился всего один год, подарил нам дочку. У меня очень хорошая дочь Марина — за что Офелии большое спасибо. А про то, что я перетерпел в той семье, и вспоминать не хочу, чтобы не травмировать Марину… Жить мне стало совсем невмоготу», - сетовал Муслим Магомаев.

Расставшись с женой, Магомаев не забыл о дочери. Ходят слухи, что певец платил наследнице хорошие алименты. Муслим Магометович не мог позволить, чтобы его крошка в чем-либо нуждалась. Исполнитель хита «Королева красоты» души не чаял в дочке, гордился ее успехами в учебе. Марине пророчили будущее успешного музыканта, но она, к большому сожалению для знаменитого папы, пошла по другому пути – выучилась на геодезиста-картографа, работала в Национальной академии наук Азербайджана.

Дочь Муслим Магомаев выдал за сына своего хорошего друга Геннадия Козловского. Вместе с мужем Александром Марина эмигрировала в США. Пара поселилась в городе Цинциннати в штате Огайо. Осенью 2001 года родился внук Муслима Магометовича - Аллен Максвелл. Мать Марины, Офелия, отметим, тоже переехала в Америку на ПМЖ.

Ходят слухи, что последние годы дочь Магомаева дает частные уроки по музыке. Между тем ее сын Ален получает образование и собирается сделать карьеру продюсера. Наследники Муслима Магомаева очень негативно относятся к слухам о наличии у него внебрачных детей.

Уже давно не секрет, что у Муслима Магомаева была любовница — Мила Фиготина. С этой женщиной артист жил гражданским браком шесть лет. Экс-возлюбленная певца, которая давно перебралась в Штаты, утверждает, что родила от него мальчика Даниила. Когда в октябре 2008 года Муслим Магомаев скончался, якобы внебрачный сын артиста захотел претендовать на наследство. Для вдовы вокалиста, Тамары Синявской, появление незаконнорожденного ребенка стало большим ударом.

«Вы как думаете, как я себя чувствую сейчас? Я не могу и не хочу сейчас об этом говорить...» - отбивалась от настойчивых журналистов Синявская.