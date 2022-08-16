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8 минут назад

Он — друг Шварценеггера! Наталия Гулькина похвасталась новым возлюбленным

Eva.ru

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина сияет от счастья, ведь она по уши влюблена в красавца-бодибилдера. Чувства поглотили певицу настолько, что она и думать забыла о разнице в возрасте, которую прежде называла совершенно недопустимой.

Экс-солистка группы «Мираж» похвасталась новым возлюбленным
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

В программа Пятого канала «Светская хроника» певица Наталия Гулькина впервые похвасталась счастьем в личной жизни. Певица призналась, что по уши влюбилась в друга Арнольда Шварценеггера, бодибилдера Рамзеса Тлякодугова. А началось все со съемок клипа:

«Было очень сложно найти актера. Задумка режиссера такая, что рисует он портрет девушки и дальше они — флюиды-флюиды друг другу и влюбляются… Мало того, что он чемпион мира, Европы по бодибилдингу, он еще и в союзе художников состоит. Он настоящий художник и он рисовал прям во время съемки клипа».

Увидев Рамзеса, звезда была сражена наповал. Идеально изобразив любовь на камеру художник и певица даже не заметили, как их экранный роман стал самым что ни на есть настоящим.

Eva.ru

Наталия невероятно гордится новым избранником и ужасно боиться сглазить свое счастье:

«Рамзес такой мужчина, что, когда он заходит в помещение, все женщины на него обращают внимание. Потому что это человек-гора, скала, и он еще внешне красивый… Ну, то есть так не бывает! И поэтому я даже, тьфу-тьфу-тьфу, боюсь о чем-то… сглазить, в общем».

Именно после встречи с Тлякодуговым Гулькина изменила свое мнение о мужчинах помладше. Еще недавно певица и думать не хотела о романе с молодым, а теперь вполне довольна возрастом избранника, который моложе нее более, чем на 10 лет. Рамзесу — 45 лет, а Наталии — 58.

В конце концов, уверена артистка, с ее ровесником эксперименты в постели могут печально закончиться. А с Рамзесом они просто идеально совместимы и страсти кипят нешуточные. Впрочем, Гулькина признается — она не знает как далеко зайдут ее отношения с бодибилдером. Сейчас влюбленным просто хорошо вместе и это самое главное.

Звёзды,Наталия Гулькина,Арнольд Шварценеггер,
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