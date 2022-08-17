Орбакайте вместе с семьей отправилась на греческий остров Миконос

Известная певица Кристина Орбакайте завершила гастрольный тур по побережью Черного моря и отправилась в отпуск. Вместе с семьей она поселилась на острове Миконос в Греции.
О поездке Орбакайте за границу стало известно после ее публикации в микроблоге. Артистка разместила фотографию с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией за столом на фоне моря и гор. Кадр сопровождала геометка острова Миконос.
«Встречаем закат»,
— написала Кристина Орбакайте.
Однако артистка решила отключить возможность комментировать фотографию. Из-за негативных высказываний Максима Галкина о России, гневные сообщения получают все члены звездной семьи.