Хейли раскрыла секрет счастливого брака с Бибером

Любимые люди не должны бояться находиться на расстоянии друг от друга. Насколько вскоре после свадьбы в 2018 году Хейли Болдуин и Джастину Барбер предрекали скорый развал их союза, настолько их брак сейчас считается примером для подражания в мире шоу-бизнеса.
В чем же секрет таких крепких отношений у супругов, каждый из которых звезда и каждый из которых большую часть года проводит на работе и вдали от дома? По словам Хейли, доверие и полное понимание друг друга, а также отсутствие тайн от любимого человека является фундаментом нерушимости отношений.
«У каждого из нас есть своя работа и нам незачем становиться перед мучительным выбором – карьера или дом. Мы часто расстаемся из-за работы и, конечно, скучаем друг по другу. Зато каждая наша встреча, как первое свидание, или как первая ночь после… свадьбы»,
- отметила знаменитость.