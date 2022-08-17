Хейли раскрыла секрет счастливого брака с Бибером

Любимые люди не должны бояться находиться на расстоянии друг от друга. Насколько вскоре после свадьбы в 2018 году Хейли Болдуин и Джастину Барбер предрекали скорый развал их с оюза, настолько их брак сейчас считается примером для подражания в мире шоу-бизнеса.

В чем же секрет таких крепких отношений у супругов, каждый из которых звезда и каждый из которых большую часть года проводит на работе и вдали от дома? По словам Хейли, доверие и полное понимание друг друга, а также отсутствие тайн от любимого человека является фундаментом нерушимости отношений.