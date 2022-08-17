Дочери Веры Глаголевой почтили ее память

5 лет назад после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Вера Глаголева. Зрители помнят эту хрупкую блондинку с огромными задумчивыми глазами по ролям в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», в телесериале «Зал ожидания» и других. В последние годы Вера Витальевна пробовала себя в качестве режиссера. Последнюю картину «Не чужие» команда заканчивала уже после смерти женщины. А особой гордостью Глаголевой был фильм «Одна война», в котором одного из центральных персонажей сыграла ее старшая дочь Анна.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Анна Нахапетова в память о любимой маме опубликовала совместный пост с сестрой Анастасией Шубской, подписав видеофрагмент:

«Как же мне нравится это интервью! В нем вся Она, настоящая, искренняя, светлая, лёгкая, улыбающаяся, неравнодушная и очень красивая!»

Несмотря на то, что Анна и Мария рождены в браке Веры с Родионом Нахапетовым, а младшая Анастасия от второго мужа, Кирилла Шубского, сестры очень дружны между собой. Они часто проводят отпуск вместе, демонстрируя трепетное отношение друг к другу и к племянникам.

Примечательно, что оба супруга Веры рождены в один день. Анна, поздравляя родного отца, не забывает и Шубского, называя вторым папой.