Кравиц рассказала об отношениях с Татумом

Актриса Зои Кравиц охотнее рассказывает о своих ролях, чем о звездных романах. Но в свежем интервью журналу WSJ она просто не могла обойти стороной тему отношений с Ченнингом Татумом. Дело в том, что именно благодаря предстоящей премьере фильма Зои и познакомилась с актером. А дальше, уже на съемочной площадке, между двумя актерами вспыхнула искра.

«Остров кисок» — режиссерский дебют Кравиц, в который почти случайно попал Ченнинг. «Когда вы делаете что-то с людьми, это становится священным процессом, а когда вы к тому же совместимы творчески, то это часто открывает другие каналы между вами, потому что вы вроде как делитесь частичками душ. Я очень благодарна, что этот фильм привел в мою жизнь Ченнига», — рассказывает актриса. Татума она пригласила в свое кино исключительно потому, что прежде он не играл «темного персонажа». Кто ж знал, во что это в итоге выльется! Последнее время мы мало видим совместные фото знаменитой пары с улиц Нью-Йорка, поэтому ждем свежих. И, конечно же, триллера Зои — соскучились по такому кино.