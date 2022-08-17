Фотограф рассказал, как измены повлияли на брак Пугачевой с Киркоровым

Брак звезды российской эстрады Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым поддерживали далеко не все из окружения Примадонны. Против этого союза выступал и фотограф Валерий Плотников, который много лет снимал советских и российских знаменитостей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Несмотря на то, что Пугачева настаивала на том, чтобы ее свадьбу с Киркоровым снимал Плотников, он отказался участвовать в этом торжестве.

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«И в день свадьбы она с утра мне позвонила еще раз, и еще раз сказала мне на автоответчик: «Валера, мы меняем дворец бракосочетаний. Мы будем там-то, в такое-то время, приезжай туда и уже после церемонии поедем праздновать. А я через губу такой: не нравится мне ваш Филипп Киркоров»,

– поделился воспоминаниями он.

Плотников признается, что ему было обидно за Пугачеву, первых мужей которой он хорошо знал и не мог понять, что певица нашла в Киркорове.

«Если честно сказать, мне было просто как-то не по себе: ну что же это, ну такая женщина – и с кем обвенчана!»

– возмутился фотограф.

Однако спустя время он все же понял, что был не прав в той ситуации и решил поинтересоваться у Примадонны, почему она пошла замуж за Филиппа. Оказалось, этот брак был выгоден для Аллы Борисовны, ведь ей не приходилось выслушивать новости об изменах, как это было с предыдущими мужьями каждый раз после возвращения с гастролей.

«Не знаю, где было мое чувство такта, но годы спустя я спросил у Аллы: "Скажи мне, Алла, зачем тебе вот это нужно было?" И получил внятный и абсолютно правильный ответ: "Валер, ты знаешь, что я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне не скажут: "Алла Борисовна, а ваш-то ... баб приводил!". А тут я спокойна"»,

– передал подробности разговора с Пугачевой Плотников в интервью «Prozvezd».