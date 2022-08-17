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33 минуты назад

Бывшая девушка Илона Маска Граймс собралась сделать пластику на ушах

Газета.Ruиещё 1

Певица Граймс хочет сделать себе операцию на ушах, чтобы они стали похожи на эльфийские. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Бывшая Илона Маска собралась сделать пластику на ушах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывшая девушка Илона Маска опубликовала в Twitter пост, в котором рассказала о желании сделать пластику. Граймс давно мечтает изменить форму своих ушей. Ей больше нравится вытянутый вариант в стиле эльфов.

«Кто-нибудь делал операцию с хорошим результатом? Я боюсь, что ушной хрящ с трудом заживет. Эта операция кажется рискованной особенно для музыканта. Но я мечтала об этом всю жизнь»,

— написала Граймс.

Через несколько часов ей в комментариях ответил Илон Маск. Он отметил, что такие хирургические вмешательства опасны для человека, и результат не стоит таких рисков.

Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. В мае 2020-го у пары родился сын, которого они назвали необычным именем X Æ A-12. В сентябре 2021-го они объявили о расставании, а спустя три месяца после разрыва, в декабре, суррогатная мать родила им дочь Y. В марте 2022 года стало известно о том, что Граймс встречается с женщиной-трансгендером Челси Маннинг, однако в июле они расстались.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что бывшая девушка Илона Маска Граймс снялась для обложки китайского Vogue.

Звёзды,Илон Маск,
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