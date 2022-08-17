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3 часа назад

Влад Топалов вызывает жалость у россиян

Вести Подмосковья

У Влада Топалова тяжелая судьба. Он - зависимый человек, которому удалось побороть эту привычку. Артиста уже списывали со счетов, но он смог перешагнуть через свои пристрастия. Сейчас у звезды два сына и супруга Регина Тодоренко. Россиянам кажется, что Топалов едва вытягивает все подарки, которые ему были преподнесены на жизненном пути. Они судят по выражению лица артиста.

Влад Топалов вызывает жалость у россиян
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Музыкант разместил фотографию с сыном в своих социальных сетях. Интернет-пользователи не считают, что Топалов выглядит на ней счастливым. Были те, кому артист показался жалким. Все из-за поджатых губ на снимке.

Топалов всегда так позирует. Вероятно, с поджатыми губами музыкант кажется себе более симпатичным. Его фолловеры уверяют, что с таким лицом Топалов смотрится как провинившийся человек. Им кажется, что артист мог бы улыбнуться.

Кстати, на фото Топалов запечатлен во время прогулки с коляской, в которой спит его маленький сын Мир. Полное имя ребенка - Мирослав. Россияне думали, что у малыша полное имя Мир, но это оказалось не так. Интернет-пользователи ждут возвращения Топалова и Тодоренко в Россию. Сейчас они в США, где и проходили роды Регины.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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