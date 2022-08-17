Влад Топалов вызывает жалость у россиян

У Влада Топалова тяжелая судьба. Он - зависимый человек, которому удалось побороть эту привычку. Артиста уже списывали со счетов, но он смог перешагнуть через свои пристрастия. Сейчас у звезды два сына и супруга Регина Тодоренко. Россиянам кажется, что Топалов едва вытягивает все подарки, которые ему были преподнесены на жизненном пути. Они судят по выражению лица артиста.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Музыкант разместил фотографию с сыном в своих социальных сетях. Интернет-пользователи не считают, что Топалов выглядит на ней счастливым. Были те, кому артист показался жалким. Все из-за поджатых губ на снимке.

Топалов всегда так позирует. Вероятно, с поджатыми губами музыкант кажется себе более симпатичным. Его фолловеры уверяют, что с таким лицом Топалов смотрится как провинившийся человек. Им кажется, что артист мог бы улыбнуться.