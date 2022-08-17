Водонаева похвалила своего кота за интеллект

«Эскобар — человек. Думает, что он мой муж, а не ребенок. Ревнует меня дико», — подчеркнула Водонаева.

Модель отметила, что с ней питомец ведет себя нежно и ласково, Эскобар повсюду следует за хозяйкой, как «хвост». Водонаева назвала кота «самодостаточным и интеллигентным» и добавила, что он любит ее сына и мать. Остальных людей питомец «презирает и терпит». Эскобар «охраняет квартиру», однако за ее пределами ведет себя достаточно трусливо, резюмировала модель.