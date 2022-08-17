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3 часа назад

Водонаева похвалила своего кота за интеллект и назвала его человеком

Газета.Ru

Модель Алена Водонаева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) назвала своего кота Эскобара человеком и описала плюсы и минусы его характера.

Водонаева похвалила своего кота за интеллект
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эскобар — человек. Думает, что он мой муж, а не ребенок. Ревнует меня дико», — подчеркнула Водонаева.

Модель отметила, что с ней питомец ведет себя нежно и ласково, Эскобар повсюду следует за хозяйкой, как «хвост». Водонаева назвала кота «самодостаточным и интеллигентным» и добавила, что он любит ее сына и мать. Остальных людей питомец «презирает и терпит». Эскобар «охраняет квартиру», однако за ее пределами ведет себя достаточно трусливо, резюмировала модель.

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