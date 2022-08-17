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2 часа назад

Певица Марина Хлебникова впервые показалась на людях после рокового пожара

Inc-Newsиещё 1

Осенью прошлого года в московской квартире певицы Марины Хлебниковой случился пожар, в результате которого исполнительница едва не погибла.

Хлебникова впервые показалась на людях после рокового пожара
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитость долгое время находилась в реанимации, а о ее состоянии ходили противоречивые слухи. Сообщалось, к примеру, что у певицы сильно пострадала кожа и она перенесла ряд операций.

Тем не менее, не так давно Марина анонсировала свое скорое возвращение на сцену. А недавно впервые с момента происшествия показалась на людях.

Inc-News

Правда, повод для этого был печальный. Исполнительница пришла проводить в последний путь поэта-песенника Германа Витке, скончавшегося 12 августа.

Исполнительница старалась не привлекать к себе внимания, спрятавшись под черный парик и темные очки.

И хотя многие с трудом ее узнали, уже самое появление знаменитости в обществе дает поклонникам надежду на то, что с ней в итоге все будет в порядке.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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