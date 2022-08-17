Хлебникова впервые показалась на людях после рокового пожара

Осенью прошлого года в московской квартире певицы Марины Хлебниковой случился пожар, в результате которого исполнительница едва не погибла.

Фото: Inc-News Inc-News

Знаменитость долгое время находилась в реанимации, а о ее состоянии ходили противоречивые слухи. Сообщалось, к примеру, что у певицы сильно пострадала кожа и она перенесла ряд операций.

Тем не менее, не так давно Марина анонсировала свое скорое возвращение на сцену. А недавно впервые с момента происшествия показалась на людях.

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Правда, повод для этого был печальный. Исполнительница пришла проводить в последний путь поэта-песенника Германа Витке, скончавшегося 12 августа.

Исполнительница старалась не привлекать к себе внимания, спрятавшись под черный парик и темные очки.