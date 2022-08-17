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1 час назад

Лолита нашла в Крыму «первобытное оружие»

РИА "ФедералПресс"

Певица Лолита похвасталась находкой на пляже Крыма. Видео она разместила в своем телеграм-канале.

Лолита нашла в Крыму «первобытное оружие»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я в поиске кладов. Я знаю, что обязательно найду что-нибудь такое, что порадует не только меня. Я, кажется, что-то нашла. Я нашла вот такой камушек», – говорит Лолита на камеру, демонстрируя камень в форме дубинки.

Певица спрашивает, на что это похоже? и смеется. Затем сама отвечает на свой же вопрос – на первобытное оружие. Также она обещает забрать находку в Москву, но через несколько секунд решает оставить ее на пляже, «чтобы размножался».

В момент записи видео на Лолите слитный купальник цвета тиффани, подвеска в виде всевидящего ока на ладони и солнцезащитные очки с гравировкой известного бренда «Том Форд», которые стоят более 50 тысяч рублей в ЦУМе.

Лолита приехала в Крым, чтобы выступить на фестивале «Таврида.Арт».

Звёзды,Том Форд,ЦУМ,
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