Лолита нашла в Крыму «первобытное оружие»

Певица Лолита похвасталась находкой на пляже Крыма. Видео она разместила в своем телеграм-канале.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я в поиске кладов. Я знаю, что обязательно найду что-нибудь такое, что порадует не только меня. Я, кажется, что-то нашла. Я нашла вот такой камушек», – говорит Лолита на камеру, демонстрируя камень в форме дубинки.

Певица спрашивает, на что это похоже? и смеется. Затем сама отвечает на свой же вопрос – на первобытное оружие. Также она обещает забрать находку в Москву, но через несколько секунд решает оставить ее на пляже, «чтобы размножался».

В момент записи видео на Лолите слитный купальник цвета тиффани, подвеска в виде всевидящего ока на ладони и солнцезащитные очки с гравировкой известного бренда «Том Форд», которые стоят более 50 тысяч рублей в ЦУМе.