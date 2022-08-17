Почему Меган Маркл и принц Гарри боятся встречи с Кейт Миддлтон

Не так давно бывшая сериальная актриса и беглый принц навещали родню, когда Великобритания праздновала платиновый юбилей правления Елизаветы II. После не самого теплого приема супруги довольно быстро засобирались в Калифорнию.

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После того как стало известно о возвращении принца Гарри и Меган Маркл на историческую родину рыжеволосого красавца, поклонники стали задаваться вопросами о причинах такого неожиданного решения. Для подданных Ее Величества явилось сюрпризом намерение скандальной четы вновь посетить Туманный Альбион.

В июне герцог и герцогиня Сассекские так и не получили должной поддержки со стороны королевской семьи. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон даже не стали скрывать – визит в Великобританию некогда любимых родственников им пришелся не по душе. Едва отгремели официальные мероприятия, как многодетная чета спешно отбыла в Уэльс.

Накануне стало известно об истинной причине неожиданного решения Гарри и Меган вновь заявиться домой в начале сентября. Окрыленные славой и успехом супруги рискуют вызвать на себя не только гнев влиятельных кинобоссов, но и рядовых американцев. С такой сомнительной популярностью, понятное дело, беззаботная жизнь Сассексов в Калифорнии вскоре может подойти к концу.

О том, что рыжеволосый красавец и предприимчивая брюнетка действительно объявятся в Англии, уже никто не сомневается. Между тем пара не спешит планировать встреч с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, что может свидетельствовать о страхе. Так почему же бесстрашные супруги не хотят видеть перед собой некогда обожаемые лица? Ответ довольно прост - все дело в липком чувстве вины.