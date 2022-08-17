Глюкоза показала спортивную фигуру в купальнике с разрезами

Певица Глюкоза опубликовала фотографию в купальнике с отдыха в Испании. Снимками она поделилась в социальных сетях.
36-летняя артистка несколько дней публиковала в личном блоге видео, в которых рассказывала о длительном перелете с пересадками в Испанию. По приезде Глюкоза выложила серию фотографий, сделанных у бассейна. Ни них она позирует в слитном розовом купальнике с разрезами. К образу она добавила золотой браслет и крупные серьги.
«Нет лучше друга себе, чем ты сам. Это дружба начинается с любви к себе и принятия себя», — лаконично написала Глюкоза.
Поклонники восхитились фигурой певицы и написали в комментариях: «Какая шикарная фигура», «Королева красоты», «Красавица», «Лучшая», «Это слишком круто», «Огонь», «Это как надо потрудиться, чтобы так выглядеть. Мое уважение».
У Глюкозы и ее супруга, бизнесмена Александра Чистякова, есть две дочери: 15-летняя Лидия и 10-летняя Вера. Старшая наследница певицы пошла по стопам матери и в настоящее время строит музыкальную карьеру. Семья часто отдыхает в Испании, где у них обустроена своя вилла.