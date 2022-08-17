Порой звёзды сами опровергают инсайдерскую информацию, которой делятся их друзья и знакомые. В новом интервью для журнала Elle Адель сообщила своим поклонникам о том, что пока не планирует выходить замуж. Впрочем, это не помешало певице петь самые настоящие дифирамбы своим отношениям со спортивным агентом Ричем Полом, дружба с которым переросла для неё в страстный роман в 2021 году. Слухи о том, что они помолвлены, появились после того, как певица вышла на красную ковровую дорожку престижной премии Brit Awards с кольцом с крупным бриллиантом на руке.

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Адель на премии Brit Awards, 2022

Теперь Адель заявила, что кольцо не было помолвочным: «Мне не делали предложение. Я просто люблю дорогие украшения!». Впрочем, это не мешает ей рассказывать о том, насколько она счастлива в отношениях с Ричем.

«Это просто за гранью — я никогда не была так сильно влюблена. Я буквально одержима им!», — призналась певица журналистам.

Она также подтвердила, что готова познать счастье материнства ещё раз, потому что ей наконец-то удалось найти баланс между творчеством и личной жизнью. Более того, Адель с удивлением замечает, что размеренная семейная жизнь вдохновляет её на творчество:

«Стабильная жизнь помогает мне создавать музыку!», — говорит звезда.

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