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21 минуту назад

«Это просто за гранью»: Адель опровергла помолвку с бойфрендом

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Порой звёзды сами опровергают инсайдерскую информацию, которой делятся их друзья и знакомые. В новом интервью для журнала Elle Адель сообщила своим поклонникам о том, что пока не планирует выходить замуж. Впрочем, это не помешало певице петь самые настоящие дифирамбы своим отношениям со спортивным агентом Ричем Полом, дружба с которым переросла для неё в страстный роман в 2021 году. Слухи о том, что они помолвлены, появились после того, как певица вышла на красную ковровую дорожку престижной премии Brit Awards с кольцом с крупным бриллиантом на руке.

«Это просто за гранью»
Фото: MainstyleMainstyle
Mainstyle

Адель на премии Brit Awards, 2022

Теперь Адель заявила, что кольцо не было помолвочным: «Мне не делали предложение. Я просто люблю дорогие украшения!». Впрочем, это не мешает ей рассказывать о том, насколько она счастлива в отношениях с Ричем.

«Это просто за гранью — я никогда не была так сильно влюблена. Я буквально одержима им!», — призналась певица журналистам.

Она также подтвердила, что готова познать счастье материнства ещё раз, потому что ей наконец-то удалось найти баланс между творчеством и личной жизнью. Более того, Адель с удивлением замечает, что размеренная семейная жизнь вдохновляет её на творчество:

«Стабильная жизнь помогает мне создавать музыку!», — говорит звезда.

Mainstyle

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Популярная певица воспитывает сына от бывшего мужа Саймона Конекки, с которым развелась год назад. Её бойфренд Рич Пол имеет троих детей от предыдущих отношений. В мае этого года он предложил Адель жить вместе — та согласилась, после чего они вместе приобрели особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $58 000 000. Прежде он принадлежал Сильвестру Сталлоне: голливудский актёр хотел выручить за его продажу сумму практически вдвое больше, но позже сделал скидку не менее известной покупательнице своего жилища. Район так понравился Адель, что неподалёку от нового дома она приобрела ещё три похожих особняка в качестве инвестиции.

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