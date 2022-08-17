Девушка Шаляпина заявила о ревнивом характере певца

«День, в который происходило то мероприятие, был очень сильным для женской энергии. Нам, женщинам, нужно было обязательно раскрывать свою сексуальность. Я была в красивом платье от известного дизайнера, под которое решила не надевать нижнее белье. Прохору это очень не понравилось, так как ему стало неловко перед присутствующими. Он начал ругаться и быстро увез меня домой», — поделилась Ольга.