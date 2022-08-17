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13 минут назад

Девушка Шаляпина заявила о ревнивом характере певца

Газета.Ru

Девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан призналась, что певец очень сильно ее ревнует. Этим она поделилась в беседе с Prozvezd.

Девушка Шаляпина заявила о ревнивом характере певца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Старается все время схватить меня и убежать со мной в норку, спрятать от других», — заявила Сан.

По словам возлюбленной Шаляпина, недавно у пары произошел конфликт на светской вечеринке из-за ревности певца.

«День, в который происходило то мероприятие, был очень сильным для женской энергии. Нам, женщинам, нужно было обязательно раскрывать свою сексуальность. Я была в красивом платье от известного дизайнера, под которое решила не надевать нижнее белье. Прохору это очень не понравилось, так как ему стало неловко перед присутствующими. Он начал ругаться и быстро увез меня домой», — поделилась Ольга.

Сан не стала отрицать, что у нее повышенное либидо. С ее слов, высокая сексуальность досталась ей генетически. Сан призналась, что Шаляпин не всегда рад ее сексуальной активности.

«Бывает, во время интима он периодически от меня отскакивает. Когда мне не хватает Прохора в постели, мне приходится использовать интимные игрушки», — отметила девушка артиста.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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