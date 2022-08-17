Гузеева показала лицо без макияжа со словами «не накрашенная и страшная»

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева показала внешность без макияжа. Соответствующие ролики появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
63-летняя знаменитость поделилась в сторис серией видео, на которых запечатлела себя и своего стилиста Александра в зеркале гримерной комнаты. Ведущая шоу «Давай поженимся!» одета в черную пижаму с пестрым принтом, а на ее лице полностью отсутствует косметика.
«Вот я сейчас, как говорится, не накрашенная и страшная. Только проснулась (...) буду преображаться»,
— сказала знаменитость на видео.