Ким Кардашьян отправилась за приключениями в Айдахо

Ким Кардашьян перевернула страницу биографии и стала привыкать к жизни свободной женщины. Через несколько дней после расставания с актёром Питом Дэвидсоном, с которым встречалась девять месяцев, теледива отправилась с родными и друзьями в штат Айдахо.
Во время этой поездки Ким занялась сразу несколькими видами физической активности. Правда, не все ей понравились.
«Никогда больше. Никто даже не заговорит со мной о том, чтобы сделать это снова», - рассказала она в видеоролике, выложенном в соцсеть, шагая по высоко нависающему мосту с потрясающим видом на девственно густой лес.
«Хорошо», - ответила дочь Кардашьян Норт Вест, снимавшая клип.
Мать и дочь также попробовали зиплайн (спуск по стальному канату с помощью спецустройства), расслабляющую прогулку на лодке около Кер-д’Алена, крупнейшего города Айдахо, вейксёрф и хайкинг. С каждого пункта своей насыщенной программы Кардашьян делилась фото- и видеоматериалами с подписчиками в соцсетях.