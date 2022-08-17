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1 час назад

После разрыва с Питом Дэвидсоном Ким Кардашьян отправилась за приключениями в Айдахо

Inc-News

Ким Кардашьян перевернула страницу биографии и стала привыкать к жизни свободной женщины. Через несколько дней после расставания с актёром Питом Дэвидсоном, с которым встречалась девять месяцев, теледива отправилась с родными и друзьями в штат Айдахо.

Ким Кардашьян отправилась за приключениями в Айдахо
Фото: Inc-NewsInc-News

Во время этой поездки Ким занялась сразу несколькими видами физической активности. Правда, не все ей понравились.

«Никогда больше. Никто даже не заговорит со мной о том, чтобы сделать это снова», - рассказала она в видеоролике, выложенном в соцсеть, шагая по высоко нависающему мосту с потрясающим видом на девственно густой лес.

«Хорошо», - ответила дочь Кардашьян Норт Вест, снимавшая клип.

Мать и дочь также попробовали зиплайн (спуск по стальному канату с помощью спецустройства), расслабляющую прогулку на лодке около Кер-д’Алена, крупнейшего города Айдахо, вейксёрф и хайкинг. С каждого пункта своей насыщенной программы Кардашьян делилась фото- и видеоматериалами с подписчиками в соцсетях.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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