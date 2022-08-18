Названа причина возможного расставания Кунис и Катчера

Слухи о проблемах в отношениях двух звезд ходят уже не первый день.
Западные таблоиды сообщают о том, что отношения актрисы Милы Кунис с коллегой по цеху Эштоном Катчером с большой долей вероятности подошли к концу.
Раньше ходили слухи о том, что знаменитости часто ссорятся из-за разных взглядов на воспитание двух своих детей.
После выхода книги Деми Мур, где она нелестно отозвалась о своем бывшем мужу Катчере, отношения у пару еще больше ухудшились.
Коронавирус и вынужденная изоляция партнеров не только не сблизили, но еще больше отдалили.
А после того, как некоторые СМИ сообщили о том, что Катчер, возможно, крутил роман с актрисой Риз Уизерспун, терпению Милы Кунис подошел конец.
Уже после этого она вспомнила, что после начала съемок в новой романтической комедии, где ее муж играет главную роль, а Риз является его партнершей, тот стал к ней холодно относиться.
И если эта пара действительно распадется, Уизерспун однозначно станет разлучницей, даже если у нее с Катчером ничего и не было.