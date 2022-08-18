Названа причина возможного расставания Кунис и Катчера

Слухи о проблемах в отношениях двух звезд ходят уже не первый день.

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Западные таблоиды сообщают о том, что отношения актрисы Милы Кунис с коллегой по цеху Эштоном Катчером с большой долей вероятности подошли к концу.

Раньше ходили слухи о том, что знаменитости часто ссорятся из-за разных взглядов на воспитание двух своих детей.

После выхода книги Деми Мур, где она нелестно отозвалась о своем бывшем мужу Катчере, отношения у пару еще больше ухудшились.

Коронавирус и вынужденная изоляция партнеров не только не сблизили, но еще больше отдалили.

А после того, как некоторые СМИ сообщили о том, что Катчер, возможно, крутил роман с актрисой Риз Уизерспун, терпению Милы Кунис подошел конец.

Уже после этого она вспомнила, что после начала съемок в новой романтической комедии, где ее муж играет главную роль, а Риз является его партнершей, тот стал к ней холодно относиться.