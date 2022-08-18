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3 часа назад

Ветлицкая впервые поделилась фото единственной дочери

Мира Маркина

Российская певица Наталья Ветлицкая в свой день рождения поделилась в соцсетях снимком дочери Ульяны. Девочку можно назвать поздним ребенком: она родилась, когда исполнительнице было 40 лет – в 2004 году.

Ветлицкая впервые поделилась фото единственной дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Наталья и Ульяна живут в Испании. Известно, что совсем скоро дочь знаменитой певицы отметит совершеннолетие. А вот кто является отцом девушки – эту информацию Ветлицкая скрывает. Наталья признавалась, что сначала собиралась прервать беременность, но все-так отступила от этого решения.

Соцсети

Подписчики Натальи оказались удивлены сильным сходством Ульяны с мамой. Многие в комментариях отмечали, что девочка “копия” исполнительницы и порадовались за ее решение в прошлом сохранить беременность.

Ранее мы писали о том, как выглядит Регина Тодоренко после недавних родов.

Звёзды,Регина Тодоренко,Наталья Ветлицкая,
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