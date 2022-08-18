Васильев сравнил Бузову с Беллуччи

Он заверил, что певица имеет полное право носить мини-юбки, так как у нее достаточно длинные ноги для такой одежды. Васильев напомнил, что Бузова одевается достаточно эпатажно. По мнению историка моды, это дает свои результаты. Он добавил, что певица Лолита также любит носить мини-юбки. Васильев предположил, что таким образом исполнительница хочет подчеркнуть свою красоту несмотря на возраст.