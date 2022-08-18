Васильев сравнил Бузову с Беллуччи

Историк моды Александр Васильев в своей статье для «7 дней» заявил, что певица Ольга Бузова напоминает ему актрису Монику Беллуччи.
«Ольга Бузова, с моей точки зрения, стала внешне похожа на Монику Беллуччи, может быть, из-за макияжа»,
— отметил Васильев.
Он заверил, что певица имеет полное право носить мини-юбки, так как у нее достаточно длинные ноги для такой одежды. Васильев напомнил, что Бузова одевается достаточно эпатажно. По мнению историка моды, это дает свои результаты. Он добавил, что певица Лолита также любит носить мини-юбки. Васильев предположил, что таким образом исполнительница хочет подчеркнуть свою красоту несмотря на возраст.
«И если она считает, что мини ей приносит личное счастье и повышает ее гонорары, то почему нет?» — резюмировал эксперт.
Ранее Васильев назвал Долину «возрастной куколкой Барби».