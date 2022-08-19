Звездные красавицы с неудачной личной жизнью

Они достигли успеха, славы, богатства, но так и не смогли обрести любовь.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Народная мудрость говорит: «Не родись красивой, а родись счастливой!». Эти знаменитые девушки точно знают, что ни талант, ни красота не служат гарантией счастья в личной жизни. Их романы заканчивались настоящей драмой, а браки — громкими разводами.

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Ольга Бузова

Пожалуй, о личной жизни поющей телеведущей наслышаны даже те, кто никогда не знакомился с ее творчеством. Долгий роман Ольги с Романом Третьяковым закончился предательством: мужчина ушел «за периметр», пообещав, что найдет работу, снимет квартиру и вернется за возлюбленной. Но вместо этого Роман завел новые отношения и поспешил расстаться с Ольгой.

Брак с Дмитрием Тарасовым обернулся самым громким разводом последних лет: Бузова обвиняла мужа в измене, а он ее — в нежелании рожать детей. Не менее драматичным получилось расставание звезды с Давидом Манукяном.

Теперь Ольга одна, но мечтает о крепкой семье и достойном мужчине.

Светлана Ходченкова

В 2010 году актриса развелась с Владимиром Яглычем, брак с этим артистом Светлана называла сложным, ведь супруги почти не виделись из-за насыщенных съемочных графиков. Вскоре у Ходченковой завязался роман с бизнесменом Георгием Петришиным.

Мужчина сделал артистке предложение прямо на театральной сцене, встав на одно колено. Но свадьба так и не состоялась, а пара распалась. Позже Светлане приписывали роман с Семеном Слепаковым, но она отрицает эту связь и говорит, что совершенно свободна.

Юлия Паршута

В откровенном интервью яркая певица призналась, что долгое время была в отношениях с мужчиной-абьюзером: он контролировал жизнь Юлии, избивал и унижал ее. На расставание она решилась только после угроз жизни.

После этого Паршута начала встречаться с давним другом, но он не собирался жениться на певице (вместо этого парень устроил пышную церемонию без официальной росписи), не хотел детей. Теперь сама Юлия признается, что не готова снова доверять мужчинам.

Ирина Дубцова

Предложение руки и сердца, которое Ирине Дубцовой сделал Роман Черницын, видела вся страна: в этот момент певица была участницей «Фабрики звезд 4». Но брак продлился недолго: после рождения сына Ирина и Роман решили развестись.

Позже у Дубцовой был роман с бизнесменом, за которого она очень хотела выйти замуж, но дочь избранника так и не приняла мачеху, поэтому отношения распались. Не сложился роман Ирины и Леонида Руденко, хотя они стали отличным творческим союзом.

Сейчас Ирина одна и считает, что мужчина вряд ли сможет растопить ее сердце.

Селена Гомес

Она молода, красива и невероятно успешна, но совершенно одинока. Роковой любовью Селены стал Джастин Бибер. Он разорвал роман с ней после трех лет отношений, но Гомес продолжала ждать возвращения певца. И это случилось, когда в жизни Селены появился The Weekend: он обожал артистку и мечтал жениться на ней.