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1 час назад

«Сколько я выплакала слез»: сын Зверевой перестал расти из-за плесени

Экспресс газета

Исполнительница хита «Солнышко в руках» давно обосновалась за границей. Саша Зверева живет в Калифорнии и посвящает себя материнству. Некоторое время назад знаменитость оказалась доведена до отчаяния проблемами со средним сыном.

«Сколько я выплакала слез»: сын Зверевой перестал расти из-за плесени
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

В семье бывшей певицы подрастает четверо детей от разных мужей - совершеннолетняя дочь Василиса, 14-летний Макар, семилетний Лев и двухлетний Сева. В своем популярном блоге Зверева активно выступает за естественное и осознанное родительство: пропагандирует домашние роды, натуропатию, веганство и вегетарианство, ЗОЖ, народную медицину.

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Несколько месяцев назад в жизнь звездной мамы пришла беда. Всегда позитивный и ласковый Лев, по словам интернет-гуру, сильно изменился. Мальчик стал чересчур активным, импульсивным, вспыльчивым, а иногда даже демонстрировал агрессию. К тому же за год Лева совсем не прибавил в росте и весе.

«Сколько я выплакала слез, поднимая на ноги этого парня. Сколько фиаско терпела как мама, уничтожая себя и свой авторитет. Сколько раз я просто смотрела и не знала, что дальше делать. Но продолжала любить, верить и искать», - делилась Саша на своей странице.

Наконец, по совету «особенного» педиатра, кровь мальчика была отправлена на специальный анализ. Результат показал, что организм ребенка якобы отравляют «микотоксины плесени». Родители пришли в ужас - совсем недавно в доме был произведен ремонт, никакой плесени там нет и в помине. Но оказалось, что невооруженным глазом обнаружить такую опасность можно далеко не всегда.

Жилище звезды полностью проверили и вычистили, а Льву назначили целый ворох БАДов для детокса. Теперь мальчик принимает таблетки для восстановления флоры, препараты от возбуждения, витамин Д, сильный антиоксидант, брокколи в капсулах, куркумин, травяные миксы, которые делает сам педиатр, активированный кокосовый уголь, специальную глину и многое другое.

По словам Зверевой, результаты уже есть - с апреля сын подрос на три сантиметра и стал куда более спокойным. «Я уже вижу, что у Льва как будто уходит туман из головы», - заявила счастливая мать.

Звёзды,Саша Зверева,
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