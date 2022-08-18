Вот это любовь: Бандерас поделился романтичными кадрами

Недавно мы рассказывали о первом за долгое время появлении на светском мероприятии Антонио Бандераса со своей девушкой. Видимо, теперь пара планирует чаще бывать на публике и вообще сообщать о том, как они проводят время вместе. Потому что буквально сегодня испанский актер поделился невероятно красивой и романтичной фотографией на своей странице в соцсети. На ней влюбленные Антонио и Николь на пляже испанской Марбельи, взявшись за руки, уходят в закат, преследуемые собственными тенями на песке. В подписи к снимку Бандерас признается, что пляжи Марбельи заставляют его думать о том, что рай все же где-то здесь. Вот это любовь!