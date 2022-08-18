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57 минут назад

Вот это любовь: Антонио Бандерас поделился романтичными кадрами

Super.ru

Недавно мы рассказывали о первом за долгое время появлении на светском мероприятии Антонио Бандераса со своей девушкой. Видимо, теперь пара планирует чаще бывать на публике и вообще сообщать о том, как они проводят время вместе. Потому что буквально сегодня испанский актер поделился невероятно красивой и романтичной фотографией на своей странице в соцсети. На ней влюбленные Антонио и Николь на пляже испанской Марбельи, взявшись за руки, уходят в закат, преследуемые собственными тенями на песке. В подписи к снимку Бандерас признается, что пляжи Марбельи заставляют его думать о том, что рай все же где-то здесь. Вот это любовь!

Вот это любовь: Бандерас поделился романтичными кадрами
Фото: super.rusuper.ru
Super.ru
Звёзды,Антонио Бандерас,
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